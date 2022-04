A gestão de pessoas na era digital deve ser feita de maneira holística, considerando a necessidade do mercado atual e o objetivo da empresa a longo prazo.

Gestão de pessoas: conceito relevante para o crescimento da empresa

Por isso, ainda que a empresa seja de pequeno porte, é necessário que a gestão de pessoas seja considerada dentro do seu planejamento estratégico. Na era digital, os fluxos empresariais devem ser feitos de maneira interligada, haja vista que a gestão na era digital é holística, considerando que uma ação impacta em uma outra área que, por conseguinte, impacta as futuras decisões da gestão.

Várias ações podem ser feitas dentro do conceito de gestão de pessoas. No entanto, é muito importante que a empresa tenha foco e atenção também nas questões intangíveis, não somente nas ações na rotina.

Benefícios e plano de carreiras

Para melhorar o desempenho do trabalhador é necessário que a empresa ofereça benefícios e elabore um plano de carreira. No entanto, dentro do conceito de fator intangível na gestão de pessoas, é importante que a cultura da empresa seja trabalhada para que não haja um conflito cultural dentro da empresa.

Haja vista que, quando uma equipe possui um tipo de gestão e outra equipe é liderada por um perfil completamente oposto, pode-se criar um fluxo interno negativo que gera barreiras na comunicação; o que por muitas vezes, ocorre de forma intangível.

O repasse da cultura organizacional

Por isso, é necessário que uma empresa, independentemente de seu porte, estabeleça uma cultura organizacional que seja repassada nas suas ações, nos seus planejamentos e nos resultados.

Certamente, dentro da gestão de pessoas é cabível direcionar o foco da empresa e gerar ações de motivação interna,além de expandir os benefícios quando possível; já que é possível que a empresa cresça e direcione o seu capital humano.

Treinamento e desenvolvimento

Treinar e desenvolver as pessoas faz parte da gestão de pessoas. Por isso, é importante que o treinamento envolva ações culturais para que a empresa quebre barreiras importantes na comunicação e cresça de maneira orgânica.

Além disso, o treinamento também deve envolver novos sistemas e novos procedimentos, de modo que nenhum colaborador fique sem a devida informação para que o resultado entregue ao cliente final seja oriundo de um processo dinâmico e planejado.

Retenha talentos de forma planejada

Reconhecer as competências também pode servir de base para que a empresa cresça e elabore um planejamento de carreira. Dessa forma, é possível entender que a gestão de pessoas deve ser conceituada de maneira cultural para que a empresa retenha seus talentos de modo orgânico.