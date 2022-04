Gi Group abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Gi Group, líder em soluções do desenvolvimento de trabalho, abre vagas de emprego pelo país. As oportunidades são para diversas empresas brasileiras, para fazer parte do processo seletivo é necessário possuir o perfil profissional que melhor se encaixe na vaga que pretende ocupar. Veja os cargos.

Gi Group divulga novas oportunidades de emprego

Referência em Recrutamento e Seleção, a empresa Gi Group está disponibilizando novas vagas de emprego no Brasil. Para participar da seleção é necessário atentar-se aos requisitos e localidades disponíveis em cada função.

Conforme informações retiradas do site InfoJobs, veja as oportunidades disponíveis:

Analista de Escola de Formação – Rio de Janeiro;

Técnico Químico – Sumaré;

Vendedor em Rede de Farmácia – São Paulo;

Operador de Produção – Maracanaú;

Telefonista – São Luís;

Assistente de Experiência do Condutor – Administração Geral;

Enfermeira UTI e UNI Pediátrica – Rio de Janeiro;

Técnico em Enfermagem UTI e UNI pediátrica – Rio de Janeiro;

Vendedor de Assinaturas – São Caetano do Sul;

Vendedor de Loja – Dourados;

Vendedor de Veículos – Campinas;

Supervisor Operacional – Rio de Janeiro;

Auxiliar Administrativo Temporário – Belo Horizonte;

Analista Pleno Educacional – São Paulo;

Analista de Responsabilidade Social Sênior – Rio de Janeiro;

Analista de Recursos Humanos – Betim;

Assistente de Compras – Campinas;

Entrevistador de Campo – São Paulo;

Operador de Utilidades – Manaus;

Analista de Sistemas – Joinville.

Veja também: Vivara anuncia vagas de estágio remunerado pelo país

Como se registrar

Para participar do processo seletivo da empresa Gi Group, os interessados deverão consultar todas as exigências da função pretendida e residir nas cidades onde estão sendo ofertadas as vagas. As inscrições estão sendo realizadas de maneira online, através da página de inscrição.

Os interessados em novas oportunidades e chances empregatícias com carteira assinada podem acompanhar diariamente as vagas de emprego divulgadas aqui, no Notícias Concursos e participar de processos seletivos, em primeira mão.