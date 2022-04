Gilberto Gil é empossado como ‘imortal’ na ABL

O cantor, compositor e escritor Gilberto Gil foi empossado nesta sexta-feira (8) como membro da Academia Brasileira de Letras. A solenidade foi transmitida ao vivo, no canal da ABL, no Youtube.

Pelas redes sociais, a assessoria do novo imortal postou uma foto, em que ele já está vestido com o tradicional fardão. Na legenda, a seguinte mensagem: “Por aqui, quase tudo pronto para Gil tomar posse de sua cadeira na Academia Brasileira de Letras”. Logo depois, a equipe faz um afago ao músico baiano, afirmando que a roupa ilustre “caiu muito bem nele”.

Gilberto Gil foi eleito com 21 dos 34 votos dos acadêmicos, em novembro do ano passado, para ocupar a cadeira de número 20 da ABL, vaga desde a morte do jornalista Murilo Melo Filho, em 2020.