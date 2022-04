Globo pode colocar ponto final nas novelas das 18h, diz colunista

As novelas do horário das 18h podem estar com os dias contados na TV Globo. Segundo informações do colunista Sandro Nascimento, do “Na Telinha”, a emissora estuda extinguir o horário para ressuscitar a faixa de novelas às 20h.

De acordo com a reportagem, o “Vale a Pena Ver de Novo” passaria para o horário das tramas inéditas às 18h, enquanto o horário do “Jornal Nacional” seria trocado para o acomodamento das novelas inéditas.

Entre os motivos para a possível troca, está o aumento na audiência de “O Clone”, após passar a ser exibida um pouco mais tarde que seu antigo horário, além de, historicamente, o horário das oito possuir maior número de televisores ligados.

Procurada pelo colunista, a emissora negou os rumores e o fim da faixa.

