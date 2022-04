Glória Pires vai dirigir mini-doc sobre Balé Folclórico da Bahia

Foto: Reprodução | Instagram Glória Pires vai dirigir um mini-doc sobre o Balé Folclórico da Bahia. Esse será o primeiro filme dirigido pela atriz. A artista escolheu a equipe que está trabalhando com o balé para co-dirigir o longa, ao invés de sua habitual equipe do Rio de Janeiro.

O projeto audiovisual celebra a história do grupo que está prestes a completar 34 anos. O Balé Folclórico da Bahia retorna aos palcos ainda este ano. Assista ao vídeo abaixo:

Depois de mais de dois anos sem se apresentar e de quase encerrar definitivamente suas atividades, a companhia anunciou o lançamento do Festival Balé Folclórico da Bahia em coletiva para a imprensa, realizada no dia 6 de abril, no Hotel Fasano Salvador.

Além de shows e exposição, o festival, que acontece entre os meses de abril e novembro deste ano, inclui uma ampla programação socioeducativa com oficinas gratuitas em dez comunidades de Salvador e Lauro de Freitas. O Festival conta com o estimulo da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem os patrocínios do Banco Votorantim e do Instituto Cultural Vale.

Considerado um dos principais embaixadores culturais do Brasil no mundo, o grupo de dança afro-brasileira que já se apresentou em mais de vinte países, quase encerrou suas atividades definitivamente durante a pandemia. A companhia contou com a ajuda de artistas, admiradores e da população através de uma vaquinha virtual, para se manter nos dois últimos anos.