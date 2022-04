Gocil Segurança e Serviços divulga NOVOS empregos pelo país

A Gocil Segurança e Serviços, referência em serviços de segurança, divulgou novos empregos pelo país. As oportunidades abrangem várias áreas dentro da companhia e para se candidatar é necessário atender aos requisitos mínimos. Acompanhe as vagas e mais informações sobre o cadastro.

Gocil Segurança e Serviços abre novas vagas de trabalho

Criada no ano de 1985, a Gocil Segurança e Serviços oferece soluções para segurança empresarial, pessoal e eletrônica, além de diversos serviços do segmento. Atualmente, a empresa atua em várias cidades brasileiras e possui mais de vinte mil colaboradores. Em busca de novos talentos, a companhia divulgou novos trabalhos para diferentes cargos. Veja as oportunidades disponíveis:

Controladores de Acesso – 5 vagas exclusivamente para PCD – São Paulo : conhecimentos em informática e experiência na função;

: conhecimentos em informática e experiência na função; Vigilantes exclusivamente para PCD – 5 vagas – São Paulo : conhecimentos básicos em informática e experiência na função;

: conhecimentos básicos em informática e experiência na função; Controladores de Acesso – São Carlos : fácil acesso na unidade da região, experiência na função e em informática;

: fácil acesso na unidade da região, experiência na função e em informática; Vigilante – São Miguel Arcanjo : conhecimentos básicos em informática, disponibilidade para atuar no turno noturno;

: conhecimentos básicos em informática, disponibilidade para atuar no turno noturno; Auxiliares de Serviços Gerais 2 vagas – Cabreúva: experiência na função.

Para se candidatar, os profissionais devem consultar todas as exigências no site de participação, além de residir nas cidades onde as vagas estão sendo ofertadas ou em suas proximidades.

Como se inscrever

Para fazer parte da equipe Gocil Segurança e Serviços, os interessados devem atender aos requisitos e residir em áreas próximas às unidades com oportunidades abertas. O processo de recrutamento e a ficha cadastral estão sendo disponibilizados através do site de inscrição.

