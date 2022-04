Gostinho de quero mais: Timbalada encerra segundo dia de CarnaSal; veja detalhes

“A gente estava contando os dias para esse encontro com o público e pensando ‘tomara que não chova’. Choveu segunda, terça, quarta e quinta e hoje tá esse dia lindo. Deus é tão bom que ele nos ouviu e sabia que a gente estava precisando desse encontro com público depois de tanto tempo sem estar em um trio eletrico na nossa cidade”, disse Denny.

A apresentação foi iniciada com um dos clássicos da banda e até quem não era timbaleiro se tornou já nos primeiros minutos de show. No melhor estilo ‘Viva La Vida’, uma das novas músicas da Timbalada, os artistas colocaram os foliões para dançar ao som dos maiores sucessos do grupo, que em 2022 completa 31 anos. Buja Ferreira, que está na banda desde 2017, falou ao site sobre a energia de Carnaval que tomou conta do WET e sobre a emoção de estar de volta.