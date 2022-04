Governador interino dará posse ao novo secretariado nesta segunda (4)

O desembargador Klever Loureiro, governador interino de Alagoas, dará posse, nesta segunda-feira (4), aos novos secretários que farão parte do governo até o dia 2 de maio, data em que será realizada eleição na Assembleia Legislativa para o governador tampão. O evento de posse está marcado para às 10h, no Salão Aqualtune, no Palácio República…

O desembargador Klever Loureiro, governador interino de Alagoas, dará posse, nesta segunda-feira (4), aos novos secretários que farão parte do governo até o dia 2 de maio, data em que será realizada eleição na Assembleia Legislativa para o governador tampão.

O evento de posse está marcado para às 10h, no Salão Aqualtune, no Palácio República dos Palmares. Entre os nomes já confirmados para o governo de transição está o do jornalista Joaldo Cavalcante, que assumirá a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) em substituição ao também jornalista Enio Lins. A procuradora de Estado Samya Suruagy do Amaral assumirá a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), no lugar do procurador Francisco Malaquias.

Para a Assistência Social (Seades), foi nomeado Paulo Ferreira Neto; para a Secretaria de Educação (Seduc), José Marcio Augusto; para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), André Luiz Avila e para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Pedro Lucas. Na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Marcius Beltrão foi exonerado, mas o substituto ainda não foi nomeado.

O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Klever Loureiro governará Alagoas por 30 dias. Como não houve transição entre a gestão encerrada sábado (2) e o governo interino, Loureiro deverá se reunir com técnicos e gestores titulares de órgãos e secretarias de Estado, nos próximos dias, para determinar as diretrizes de seu governo.