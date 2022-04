Governo da Bahia autoriza concursos com 286 vagas para professores de universidades estaduais

O Governo do Estado da Bahia vai abrir novos editais de concursos públicos para professores das Universidades Estaduais do Estado. Foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 15 de abril, a autorização oficial para ingresso de 286 profissionais nas quatros universidades estaduais.

De acordo com o documento de autorização do concurso, as vagas para professores são destinadas para ingresso na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). As oportunidades são para os cargos de professores auxiliares e assistentes, com regimes de 20 e 40 horas.

Na noite da última quinta-feira (14), o Governador Rui Costa já havia antecipado a autorização oficial do concurso para o preenchimento de 286 vagas.

“Nesta quinta, assinei autorização para a realização de concurso público para professores para as quatro universidades estaduais da Bahia. São 286 vagas. Vai contribuir com o crescimento das instituições e reforça as bases da educação de qualidade com ensino, pesquisa e extensão”, disse.

Além do anúncio de abertura dos novos concursos, o Governador confirmou que estão sendo preparadas convocações para 47 aprovados no concurso realizado em 2018, ampliando os quadros da UESC e UEFS.

Concursos para UNEB, UEFS, UESB e UESC com 286 vagas para professores

Os editais de concursos públicos para UNEB, UEFS, UESB e UESC contarão com 286 vagas. As oportunidades estão divididas entre os cargos de Professor Auxiliar (161) e Assistente (125).

Do total de vagas, a maioria das oportunidades serão ofertadas para UNEB, com 134 professores auxiliares e 68 assistentes. Na UESB, serão convocados 89 profissionais, sendo 21 professores auxiliares e 68 assistentes.

Já na UESC serão oferecidas 49 vagas, sendo 04 professores auxiliares e 45 assistentes. Por fim, as 14 vagas para docentes da UESF serão divididas em 02 para professores auxiliares e 12 para assistente.