Governo Federal deverá anunciar valores do vale-gás na próxima semana

Dentro de mais alguns dias, o Governo Federal deverá anunciar oficialmente qual será o valor dos pagamentos do vale-gás nacional para este mês de abril. Depois de um intervalo de 60 dias sem liberações, o programa fará a sua retomada no próximo dia 14 de abril, para as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Embora não tenha divulgado o novo valor ainda, informações de bastidores dão conta de que a tendência é de aumento em relação ao que se viu nos meses anteriores. Segundo o Ministério da Cidadania, em janeiro, por exemplo, os usuários receberam R$ 52. Em fevereiro, o patamar caiu para R$ 50 por pessoa.

Agora, no entanto, o cenário é diferente. A situação econômica internacional agravada pela Guerra da Ucrânia e a condição da inflação doméstica fazem com que economistas acreditem que o preço do botijão de gás de 13kg suba em quase todas as unidades da federação do país neste mês de abril.

O texto original do vale-gás nacional aponta que os pagamentos do programa devem sempre ser equivalentes a pelo menos a metade do preço do botijão de 13kg. Logo, isso quer dizer que um dado influencia o outro. O processo funcionou desta forma nos dois primeiros meses de liberações.

De toda forma, os mesmos analistas econômicos afirmam que os cidadãos não devem esperar por um aumento muito grande. A tendência é que o valor do vale-gás suba agora em abril mais alguns reais. Na projeção mais otimista, a elevação poderia ser de R$ 5, o que elevaria o patamar único para R$ 55.

Patamares iguais

Ao contrário do que acontece nos pagamentos do Auxílio Brasil, as liberações do vale-gás nacional não variam a depender da situação do usuário. Dessa forma, todo mundo que faz parte da folha de repasses recebe o mesmo valor.

O texto original do projeto afirma que não pode existir nenhum tipo de distinção neste sentido. Isto é, todo mundo deve receber o mesmo patamar. Se o Governo aumentar o saldo, todos recebem o mesmo aumento.

A regra em questão gera uma certa polêmica. Parte dos usuários afirma que o processo é mais justo dessa forma. Outra parte, no entanto, acredita que o sistema prejudica as famílias mais numerosas.

Vale-gás nacional

O Governo Federal iniciou os pagamentos do vale-gás nacional ainda no final do ano passado. Em dezembro, no entanto, apenas as pessoas que moravam em áreas fortemente atingidas pelas chuvas nos estados da Bahia e de Minas Gerais é que puderam receber o montante.

O sistema começou a mudar a partir deste ano de 2022. De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 5 milhões de brasileiros entraram para o programa em questão desde o último mês de janeiro.

Assim como os valores do vale-gás nacional em abril, a quantidade de usuários do programa ainda é um mistério. O Ministério da Cidadania deverá dar mais detalhes sobre esses pontos a partir da próxima semana.