Governo Federal não deverá fazer pagamentos de auxílios nesta semana

Não há nenhum pagamento de benefício do Governo Federal agendado para o decorrer desta semana. Quem está dizendo isso é o próprio Ministério da Cidadania. Nos próximos dias, não haverá nenhum tipo de liberação do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional. Os repasses retornam apenas no dia 14 de abril.

O Governo Federal concluiu os pagamentos do Auxílio Brasil ainda na última semana. De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 18 milhões de pessoas receberam o benefício no decorrer das últimas semanas. Segundo a pasta, esse foi o maior número de atendidos em um programa social fixo na história do país.

Os pagamentos do Auxílio Brasil serão retomados oficialmente no próximo dia 14 de abril. Na ocasião, os repasses serão feitos para o grupo de indivíduos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro cairá na conta dessas pessoas logo nas primeiras horas desta manhã.

O último pagamento do vale-gás nacional aconteceu há mais tempo. Com base nas informações do Ministério da Cidadania, a derradeira liberação do programa aconteceu no último mês de fevereiro. Na ocasião, o benefício atendeu pouco menos de 6 milhões de brasileiros. O valor foi de R$ 50 para todas as pessoas.

Assim como o Auxílio Brasil, o vale-gás nacional também já tem data para voltar. Conforme informações do Ministério da Cidadania, o calendário é basicamente o mesmo. No dia 14 de abril, as pessoas que possuem o Número de Inscrição Social terminando em 1 poderão pegar o dinheiro nas primeiras horas da manhã.

Diferenças

Consoante o Governo Federal, o vale-gás e o Auxílio Brasil são programas que usam basicamente o mesmo calendário oficial de pagamentos. Todavia, o fato é que as semelhanças entre os dois benefícios terminam por aí.

Segundo o Ministério da Cidadania, o número de usuários dos dois projetos são notadamente diferentes. O Auxílio Brasil atende pouco mais de 12 milhões de pessoas a mais do que o vale-gás nacional. Este cenário não deve mudar em abril.

Além disso, o ritmo de pagamentos também é diferente. Em conformidade com os projetos oficiais, o Auxílio Brasil faz repasses de forma mensal, enquanto o vale-gás realiza liberações de forma bimestral. Como a última liberação aconteceu em fevereiro, a próxima será feita em abril.

Como faço para entrar no Auxílio e no vale-gás

De acordo com o Governo Federal, um mesmo cidadão pode receber dois benefícios de uma só vez. Para tanto, ele precisa atender às regras dos dois programas. Cada um tem a sua própria norma.

Para receber os dois benefícios de uma só vez, o cidadão precisa primeiro estar dentro do Cadúnico, e ter uma renda per capita de até R$ 210. Além disso, ele precisa entrar no Auxílio Brasil.

Quem cumpre as regras acima, ainda precisa esperar pela decisão do Ministério da Cidadania. Eles podem ou não selecionar as pessoas para o vale-gás nacional. De acordo com a pasta, neste momento eles optam por selecionar apenas os indivíduos que possuem as rendas per capita mais baixas.