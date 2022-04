Governo prevê entrega de cartões para todos os usuários

O Governo Federal mudou de ideia e agora planeja realizar a entrega dos novos cartões do Auxílio Brasil para todos os usuários do programa. O plano inicial era entregar os dispositivos apenas para os indivíduos que entraram no projeto social desde o início deste ano de 2022. Com a alteração, o número de entregas deverá mais do que dobrar.

Caso entregasse os cartões apenas para os novos usuários, o Governo Federal teria que entregar pouco mais de 3,5 milhões de dispositivos, considerando os números atuais. No entanto, com a mudança de planos, a produção terá que aumentar para mais de 18 milhões. Trata-se do atual número de usuários do programa.

Segundo informações de bastidores obtidas pelo jornal o Estado de São Paulo, o plano do Governo Federal é acabar com qualquer resquício de indicativo do Bolsa Família. A entrega dos novos cartões poderia ajudar nesta tarefa. Isso porque as pessoas poderiam associar o projeto atual com o Governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ainda segundo o jornal paulista, aliados do chefe de estado estariam preocupados com o resultado das últimas pesquisas de opinião, que apontam que ele ainda possui uma alta taxa de rejeição entre as pessoas que recebem o Auxílio Brasil. A avaliação do Planalto é de que as pessoas ainda ligam o benefício ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Portanto, a regra agora é pressionar a Caixa Econômica Federal para entregar os dispositivos o quanto antes. A prática valeria não apenas para os mais de 3,5 milhões que entraram neste ano, mas também para os usuários que fazem parte do programa desde que ele ainda era chamado de Bolsa Família até o segundo semestre do ano passado.

A data de entrega

Quem entrou no Auxílio Brasil este ano, recebeu uma correspondência do Ministério da Cidadania. O documento apontava que os cartões seriam entregues para todos os novos usuários em, no máximo, 20 dias.

Entretanto, o prazo ainda não foi cumprido. Meses depois do envio da correspondência, o fato é que os novos dispositivos ainda não chegaram. Embora o Governo Federal tenha aumentado a pressão pela entrega, ainda não há uma data para isso acontecer.

O Ministério da Cidadania disse apenas que está verificando todas as possibilidades com a Caixa Econômica Federal para fechar os últimos detalhes para a produção. Não se sabe ainda se o dispositivo ficará pronto para os repasses de maio.

Endereço de envio do cartão do Auxílio

O que dá para adiantar é que os novos cartões do Auxílio Brasil serão enviados para o mesmo endereço registrado no Cadúnico dos usuários do benefício. Esse era o plano original, e ele segue confirmado mesmo depois das mudanças.

Quem mudou de endereço nos últimos meses, precisa alterar a informação nos canais oficiais do Cadúnico. Para isso, é necessário ir presencialmente para um local indicado pela prefeitura da sua cidade. Geralmente, este local é o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Não é necessário enviar nenhuma solicitação para receber os novos cartões do Auxílio Brasil. Seja novo usuário ou antigo, o fato é que o Governo Federal deverá enviar os dispositivos para os respectivos endereços de maneira automática.