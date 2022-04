Granado divulga vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Granado, empresa carioca no setor de cosméticos, está selecionando novos profissionais em vários estados. Quase 20 vagas estão em aberto, com empregos para profissionais do nível médio ao superior. Confira quais cargos e localidades estão disponíveis.

Granado liberou novas vagas de emprego ao redor do Brasil

A Granado é uma nacional fundada há mais de um século no estado do Rio de Janeiro. Suas atividades vão desde medicamentos naturais até produção de cosméticos, que fizeram história ao atender clientes como o D. Pedro II.

Com isso, veja quais ocupações estão abertas para novos contratos.

Analista Júnior Fiscal (Rio de Janeiro);

Eletromecânico de Manutenção II (Rio de Janeiro);

Assistente em Design (Rio de Janeiro);

Assistente em Comunicação (Rio de Janeiro);

Analista Pleno em Marketing (Rio de Janeiro);

Analista Pleno em Projetos (Rio de Janeiro);

Analista em Validação (Rio de Janeiro);

Líder em Atendimento Park Shopping (Curitiba);

Analista Pleno em Planejamento (Rio de Janeiro);

Atendente para Loja – Vaga Exclusiva para PcD (Rio de Janeiro);

Atendente para Loja em Shopping de Barigui (Curitiba);

Auxiliar em Loja (Uberlândia);

Analista de Desenvolvimento de Produto Sênior (Rio de Janeiro);

Vendedor (Santa Catarina);

Atendente de Loja – Vaga Exclusiva para PCD (São Paulo);

Atendente em Loja (São Paulo).

Como se candidatar

Se inscrever no processo seletivo da Granado não é complicado, contanto que o profissional siga as exigências do cargo. Dessa forma, basta entrar no site de inscrição e realizar a candidatura enviando o currículo para a plataforma.

