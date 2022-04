Foto: divulgação

O festival de música cristã ‘Canta Salvador’ chega à capital baiana no dia 14 de maio, a partir das 17h, no Wet´n Wild, na Paralela. Ingressos já estão no segundo lote, custando R$ 120 para o setor do camarote e podem ser comprados neste link. Tickets para a pista estão esgotados.

Nomes como Aline Barros, Fernandinho, Thallles Roberto, Pregador Luo (APC 16), Isadora Pompeo, Sandro Nazireu, Banda Manancial e o Ap. Milton Ebenezer já estão confirmados.