Grávida, filha de Xuxa mostra a barriga na web: ‘Aumentou muito’

Compartilhando com os fãs todos os momentos da gravidez, Isabella Scherer, a filha do ex-nadador Xuxa, mostrou através de seu perfil do Instagram que a barriguinha já está tomando forma.

“Olha gente, aumentou muito minha barriga, olha o umbigo. Parece que mudou de formato, que engraçado. Gente, eu não tô forçando, eu juro, por Deus”, disse ao mostrar a barriga aos seguidores.

Em outro momento, a atriz falou que já fez os exames para descobrir o sexo do bebê, mas pretende contar através de uma surpresa. “Surpresa é bem mais legal, só que tem que segurar a ansiedade”, contou.

