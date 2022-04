Greve no INSS: saiba como reagendar o seu atendimento

Servidores e médicos peritos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão com suas atividades paralisadas em reinvindicação de seus direitos. A greve teve início no dia 23 de março e já foi aderida por 21 estados além do Distrito Federal.

Servidores e médicos peritos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estão com suas atividades paralisadas em reinvindicação de seus direitos. A greve teve início no dia 23 de março e já foi aderida por 21 estados além do Distrito Federal. O que está sendo reivindicando Reajuste salarial de 19,99%, correspondente as perdas desde 2019;

Rápida abertura de negociação;

Recomposição da força de trabalho por meio de concurso público;

Melhores condições de trabalho. Lista com o nome dos estados que aderiram a paralisação: Acre;

Alagoas;

Amapá;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal.

Espírito Santo;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Pará;

Paraná;

Pernambuco;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Rondônia;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins. Reagendamento de atendimentos Devido a suspensão das atividades, o Ministério do Trabalho e Previdência está aconselhando que os atendimentos marcados no período da greve sejam reagendados. É possível solicitar a mudança das datas pelo site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Veja como realizar o procedimento: Acesse o aplicativo ou site Meu INSS; Clique em “Entrar com gov.br”; Informe o número do seu CPF e vá em “Continuar”; Na sequência digite sua senha e toquem em “Entrar” Feito isto, clique em “Serviços” na faixa azul na parte superior; Depois, vá em “Benefícios” e depois em “Auxílio-doença”; Em seguida, vá em “Agendar perícia” e clique em “Perícia”; Escolha “Remarcar perícia” e depois toque em “Selecionar”; Informe o número do documento solicitado e vá em “Avançar”; Siga as orientações passados pelo sistema e reagende o atendimento. Funcionamento pelo aplicativo Os beneficiários podem recorrer a alguns serviços disponibilizados no site ou aplicativo Meu INSS. Basta fazer o login e buscar pelo o que deseja. Para isso: Acesse o site ou o aplicativo do Meu INSS; Clique em “Crie sua conta Gov.br”; Selecione uma das opções de cadastro disponíveis; Preencha os campos com as informações de cadastro solicitadas; Crie uma senha pessoal segura; Confirme os dados pessoais; e Faça login no sistema. Serviços disponíveis na plataforma Agendar prova de vida;

Alterar local ou forma de pagamento;

Aposentadoria por Idade;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Auxílio-doença;

Benefícios Assistenciais;

Cadastrar ou renovar procuração ou representante legal;

Certidão de tempo de contribuição;

Consulta de benefícios;

Pensão por morte;

Recurso e revisão;

Salário maternidade;

Solicitar pagamento de benefício não recebido. Veja o que é sucesso na Internet: