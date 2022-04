Grupo armado assalta clientes de restaurante em Buraquinho

Quatro homens armados assaltaram clientes do restaurante Costelão do Gaúcho, em Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O assalto aconteceu na noite de segunda-feira (11).

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento gravaram toda a ação. É possível ver no vídeo os quatro homens rendendo um funcionário. Eles se dividem e abordam os clientes nas mesas, levando pertences. Em determinado momento, um dos homens, que estava armado, ordena que todos deitem no chão. Ninguém ficou ferido.