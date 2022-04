Grupo Botequim apresenta roda de samba especial no Pelourinho; saiba mais

Foto: Reprodução/Instagram

O Grupo Botequim apresenta na sexta-feira (8) a edição especial da sua tradicional roda de samba. Desta vez, o evento acontece no Jardim das Delícias, no Pelourinho. O ‘Botequim das Delícias’, nome dado ao show, recebe artistas convidados em homenagem ao samba tradicional da Bahia e do Brasil. Ingressos estão disponíveis no Sympla.

A apresentação reverencia sambistas baianos, como Batatinha, Roque Ferreira, Edil Pacheco, Riachão, Nelson Rufino e Walmir Lima. Assim como grandes nomes conhecidos nacionalmente como Cartola, Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Noel Rosa e Adoniran Barbosa. Além das releituras, as canções autorais do grupo também marcam presença no repertório.

O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Mestre Bira (surdo), Lalá Evangelista (percussão) e Washington Rodrigues (Violão 7 cordas).

Botequim das Delícias

Quando : Sexta-feira (8), às 21h

: Sexta-feira (8), às 21h Onde : Jardim das Delícias – R. Maciel de Cima, 12, Pelourinho

: Jardim das Delícias – R. Maciel de Cima, 12, Pelourinho Valor : R$20 (1º Lote)

: R$20 (1º Lote) Vendas : Sympla

