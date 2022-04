Grupo Decolar tem mais de 100 empregos pelo Brasil

O Grupo Decolar, especialista em ferramentas corporativas, tem mais de 100 empregos pelo Brasil. Todas as funções serão exercidas de maneira híbrida, onde poderão se inscrever candidatos de todas as regiões do Brasil, contanto que possuam todas as qualificações profissionais exigidas. Veja os cargos e mais informações.

Grupo Decolar divulga novas vagas de emprego

O Grupo Decolar está com mais de 100 empregos disponíveis para candidatura. As oportunidades são destinadas para agências de viagens Decolar, para o Hotel DO e fintech Koin. Todos os profissionais que atenderem às exigências podem se inscrever e a empresa também está disponibilizando cargos exclusivos para profissionais portadores de deficiência.

Acompanhe as funções disponíveis para candidatura:

Executivo de Contas – Fortaleza;

Executivo de Contas Maceió;

Executivo de Contas – Porto Seguro;

HRBP – Especialista Sênior – São Paulo;

Sênior Key Account Manager – São Paulo;

Pessoa Analista de Prevenção a Fraude Júnior – São Paulo;

Pessoa Estagiária Jurídica – São Paulo;

Analista de Segurança de Infraestrutura Pleno – São Paulo;

Pessoa Analista de Dados Pleno – São Paulo;

Pessoa Cientista de Dados Sênior – São Paulo;

Pessoa Analista Growth Júnior – São Paulo;

Pessoa Desenvolvedora Front End – São Paulo;

Pessoa Desenvolvedora de Motor de Riscos – São Paulo;

Software Engineer – São Paulo;

Pessoa Analista de CS Pleno – São Paulo;

Pessoa Desenvolvedora Android – Porto Alegre.

Como se registrar

Para ocupar uma das posições oferecidas pelo Grupo Decolar, é essencial que os profissionais confiram todas as qualificações do cargo pretendido. As fichas cadastrais poderão ser preenchidos através dos seguintes sites:

