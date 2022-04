Grupo DPSP abre mais de 80 NOVOS empregos; veja as novidades

O Grupo DPSP, referência no setor de serviços farmacêuticos, está com novas oportunidades de trabalho em aberto. Há vagas para profissionais de variados níveis, além de um espaço significativo para PcDs. Na sequência, veja a lista de cargos selecionados.

Grupo DPSP divulgou lista de novos cargos disponíveis em diversas regiões do país

O Grupo DPSP é destaque entre as maiores drogarias de São Paulo. A empresa presta serviços farmacêuticos e conta com centenas de unidades espalhadas por vários estados. Assim, não é por menos que esta é a segunda maior rede de drogarias do Brasil.

Confira alguns dos cargos que estão disponíveis para atuação no Grupo DPSP:

Farmacêutico (Londrina);

Farmacêutico na Folguista (Rio de Janeiro);

Gerente de Farmácia (Londrina);

Farmacêutico (Rio de Janeiro);

Balconista de Medicamentos (Cuiabá);

Farmacêutico na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro);

Técnico em Segurança do Trabalho (Contagem);

Farmacêutico em Paraty (Parati);

Atendente em Loja (Cuiabá);

Atendente em Loja Exclusivo para PCD (Niterói);

Atendente em Loja Exclusivo para PCD (Belo Horizonte);

Farmacêutico (Guapimirim);

Fiscal para Loja (Belo Horizonte);

Farmacêutico na Pechincha (Rio de Janeiro);

Atendente em Loja (Niterói);

Atendente em Loja – Vaga Exclusiva para PCD (Rio de Janeiro);

Balconista para Medicamentos (Goiânia);

Farmacêutico na Rocinha (Rio de Janeiro).

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo no Grupo DPSP, basta acessar a página de inscrição para manifestar interesse na vaga. Ao selecionar o cargo, o candidato terá à disposição todos os detalhes da ocupação, e então é só clicar em Candidatar-se para concorrer.

