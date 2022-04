Grupo DPSP recruta novos talentos

O Grupo Drogarias Pacheco e São Paulo (DPSP), que há 10 anos reúne o melhor do varejo farmacêutico nacional, recruta novos talentos para seus programas de estágio e de trainee. Anualmente, a empresa busca estudantes e recém-formados que desejam fazer parte do time e atuar nas suas principais áreas de negócio, aprendendo através de treinamentos e ações de desenvolvimento.

No programa de estágio, há chances para as áreas corporativas e, também, para interessados em trabalhar nos setores de logística e farmacêutico. Com duração de até dois anos, os estagiários selecionados têm a chance de atuar em grandes projetos e viver na prática o dia a dia da companhia, participando de forma direta das atividades e oferecendo suporte aos times das pontas. Ainda, algumas áreas permitem um job rotation para garantir que os selecionados conheçam inteiramente uma das maiores estrutura do varejo farma do Brasil.

Já o programa de trainee visa preparar talentos para assumir posições estratégicas na empresa. Eles terão vivência e conhecimento de diversas áreas, incluindo a construção de projetos que contribuem com os resultados e negócios da empresa, além da oportunidade de trabalhar nas lojas e nos centros de distribuição, conhecendo toda a cadeia do negócio, com uma visão ampla de como o seu trabalho pode contribuir para a evolução da empresa.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer às vagas e participar dos programas deverão acessar o site https://vagasgrupodpsp.99jobs.com para conferir as posições e iniciativas abertas. No endereço é possível conhecer um pouco mais sobre cada um dos programas e cadastrar o currículo na área desejada.

A empresa conta, ainda, com um banco de currículos que sempre é consultado pelo time responsável pelas contratações quando novas oportunidades são abertas.