Grupo é suspeito de desviar mais de R$ 6 milhões do Auxílio Emergencial

O auxílio emergencial chegou oficialmente ao fim ainda no final do último mês de outubro. Entretanto, as investigações sobre possíveis fraudes no benefício ainda seguem acontecendo. Na última terça (12), por exemplo, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação contra suspeitos de golpes.

A operação Contágios faz uma referência ao vírus da Covid-19. Vale lembrar que o Governo Federal criou o Auxílio Emergencial ainda em 2020 para ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldades para criar renda por causa dos fechamentos de serviços que serviram para diminuir a contaminação na pandemia.

A operação aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. A PF cumpriu mandados de busca e de apreensão. A suspeita é que apenas um grupo tenha atuado como organização criminosa e tenha recebido de maneira ilegal o montante de R$ 6 milhões desviados de recursos do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

Os agentes disseram que encontraram com o grupo documentos, cartões de banco para saque e também dinheiro. Tudo foi apreendido. Com o material em mãos, a investigação acerca desta possível quadrilha passa a entrar em uma nova fase. Não está descartada a prisão dos suspeitos em uma data próxima.

“A ação é parte da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (Eiafae), da qual participam a PF, o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Caixa, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério da Cidadania”, disse a PF.

Auxílio Emergencial

De acordo com dados do próprio Governo Federal, quase 70 milhões de brasileiros receberam ao menos uma parcela do Auxílio Emergencial em 2020. Isso corresponde a uma grande fatia da população total do Brasil.

Hoje, o Ministério da Cidadania considera que o número de pessoas foi mais alto do que era necessário. A avaliação dentro do Governo Federal é de que muitos usuários pegaram o dinheiro do projeto sem precisar do mesmo.

Não é apenas uma opinião. Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU) apontam que o Governo Federal pagou bilhões de reais de forma indevida durante os pagamentos do Auxílio Emergencial em 2020.

Alguns não recebem nada

Enquanto várias pessoas parecem ter recebido o dinheiro do Auxílio Emergencial sem precisar, alguns brasileiros que realmente necessitavam da ajuda, não conseguiram nada e ainda pedem para entrar em algum programa.

Em entrevista recente, o próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que existe uma massa da população que não consegue receber nenhum programa social do Governo Federal. Eles são chamados de “invisíveis”.

Atualmente, o Governo Federal segue com os pagamentos do seu Auxílio Brasil e também do vale-gás nacional. Além disso, o Planalto também segue com os descontos na conta de luz através da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Juntos, os atuais programas do Governo atendem pouco mais de 24 milhões de pessoas. Desses, pouco mais de 18 milhões estão na folha de pagamentos do Auxílio Brasil. O vale-gás conta com pouco mais de 5 milhões de beneficiários.