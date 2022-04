Grupo Expert anuncia mais de 50 NOVOS empregos pelo Brasil

O Grupo Expert, empresa voltada para a prestação de serviço na área de Recursos Humanos, abre vagas com oportunidades pelo Brasil. É requisito da instituição que os candidatos cumpram as especificações das vagas. Veja as informações e empregos disponíveis para se inscrever.

Grupo Expert divulga novas oportunidades disponíveis para candidatura

Empresa brasileira, fundada na cidade de Campinas, São Paulo, a Expert Consultoria presta serviços na área de Recursos Humanos e dentre suas qualidades visualizadas por seus clientes estão à transparência, pontualidade, qualidade e confiabilidade de serviços.

Com equipe devidamente instruída e capacitada, tem como missão a superação de expectativas e resultados perante seus clientes, bem como qualidade de serviço e valorização da equipe de colaboradores.

A instituição disponibiliza vales e benefícios para seus funcionários, como vale transporte, auxílio fretado, refeitório, planos odontológicos e assistência médica. Há opções de vagas também para Pessoas com Deficiência (PCD).

Veja as funções disponíveis e as instruções para inscrição:

Operador de Caixa (Mogi das Cruzes);

Controller Industrial (Jundiaí);

Analista Contábil Sênior (Idaiatuba);

Analista Contábil (Itu);

Auxiliar Técnico (Matão);

Analista Contratos/Logística (Campinas);

Analista de Gestão de Pessoas (São Paulo);

Técnico Eletrônico/Mecatrônico (São Paulo);

Médico do Trabalho (São Paulo);

Analista de Trade Marketing Júnior (Salto);

Entre outras.

Veja também: White Martins divulga vagas de emprego; veja as localidades

Como se candidatar

Para se candidatar as vagas ofertadas pelo Grupo Expert, é necessário cumprir os requisitos da chance de interesse. Para realizar sua inscrição e saber mais detalhes de cada categoria, basta acessar o link de participação.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.