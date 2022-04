Foto: Rafael Sena

Um grupo de manifestantes fechou um trecho da BR-324, na altura da cidade de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, na tarde desta quarta-feira (13). O protesto foi motivado pela interdição de um retorno que fica na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato começou por volta das 17h. Cerca de 10 pessoas usaram pneus em chamas para interditar a pista, no KM 560, no sentido Feira de Santana.

Foto: Rafael Sena



Motoristas que passaram pelo local filmaram o protesto. Nas imagens, dá para ver chamas altas e muita fumaça. Veja imagens abaixo

Grupo fecha trecho da BR-324 em protesto por interdição de retorno na rodovia pic.twitter.com/t5KOn7mORJ — iBahia (@iBahia) April 13, 2022

Com o fechamento da pista com o pneus em chamas, um longo congestionamento se formou na rodovia.

