Grupo Fleury anuncia abertura de vagas em São Paulo

Já imaginou trabalhar em uma das maiores empresas de prestação de serviços médicos e medicina diagnóstica do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que o Grupo Fleury acaba de anunciar a abertura de vagas em São Paulo. Ao todo, são 150 postos de trabalho para profissionais interessados em trabalhar como operador de teleatendimento na Central de Atendimento da empresa, localizada na zona sul da capital paulista.

Os requisitos variam de acordo com o nível de hierarquia da vaga: para operador I, é exigido ensino médio completo, enquanto que graduação completa ou cursando são essenciais para as vagas de operador III. Em ambos os casos, no entanto, é importante ter familiaridade com uso de sistemas, boa comunicação verbal e escrita e habilidade de digitação.

Paixão pelas pessoas, genuíno interesse em trabalhar com atendimento na área da saúde, concentração e comprometimento com as entregas e com as metas também são características importantes, assim como disponibilidade para trabalhar em regime de escala, com plantão sábado pela manhã e folga fixa no domingo. O horário de trabalho será informado na convocação para primeira etapa.

Os profissionais contratados serão responsáveis por realizar o agendamento de exames, garantindo que as informações necessárias para a realização dos procedimentos tenham sido passadas corretamente para o cliente.

Os salários variam entre R$ 800 e R$ 1 mil, mas a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, cooperativa de crédito, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), refeitório no local, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Como se candidatar

Os interessados em integrar o time do Grupo Fleury deverão cadastrar o currículo no Vagas.com, pelos links:

É importante notar que os candidatos não podem ter participado de processos seletivos no grupo Fleury nos últimos 12 meses.