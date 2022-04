Grupo GR anuncia novas vagas de emprego em SP

A semana é mais curta, mas as contratações e oportunidades de emprego não param! Prova disso é que o Grupo GR anunciou novas vagas em São Paulo para diversas áreas e funções. Grande parte das posições não exige experiência anterior, uma vez que a empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional.

Dentre os cargos disponíveis, destacam-se as funções de agente de conservação, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro, bombeiro condutor, controlador de acesso, encarregado de manutenção predial, encarregado de serviços gerais, jardineiro, limpador de vidros, mensageiro, porteiro, recepcionista, recepcionista bilingue, vigilante, vigilante de monitoramento, vigilante líder, VSPP e VSPP condutor. Há chances para diferentes níveis de escolaridade, do ensino médio ao superior. Todos os pré-requisitos estão disponíveis no link www.linkedin.com/company/grupo-gr.

A empresa oferece a seus colaboradores salário compatível com o mercado, além de vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (coparticipação).

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site do Grupo GR, selecionando o campo Trabalhe Conosco. A página da empresa no LinkedIn também conta com ofertas e informações sobre o processo seletivo.

É importante notar que as vagas são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento. Além disso, a empresa informa que não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, de modo que a candidatura deve ser feita única e exclusivamente on-line. Não há, também, custos para participação nos processos seletivos.

Sobre a empresa

Presente no mercado desde 1992, o Grupo GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino e empresas de diversos portes.