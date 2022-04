Em busca de uma chance para ingressar ou se recolocar no mercado? Saiba que o Grupo GR oferece oportunidades no Norte e Nordeste do país. A empresa, que é referência nacional em soluções de Segurança e Serviços, busca novos talentos para diversas cidades dos Estados do Amazonas e Maranhão.

Os pré-requisitos variam de acordo com o cargo pretendido.. ? ?

Grande parte das vagas é para a função de vigilante, cuja função é zelar pela segurança dos cliente e patrimônio, realizar rondas pelo perímetro com o veículo da empresa e transmitir e cumprir as ordens e normas de procedimentos do local de trabalho. Os profissionais serão responsáveis, ainda, por controlar o fluxo de entrada e saída de pessoal, visitantes e automóveis e verificar sistematicamente o estado de equipamentos (Material Carga e Material controlado).

Além disso, a empresa oferece oportunidades para os cargos, agente de portaria, atendente e auxiliar de almoxarifado, com requisitos que variam de acordo com a posição desejada. A boa notícia é que grande parte das oportunidades não exige experiência anterior, uma vez que a empresa oferece treinamentos contínuos – e, ainda, chances de crescimento profissional.

O Grupo GR oferece salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios completo, que inclui vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (com coparticipação).

Como se candidatar

A candidatura pode ser efetuada diretamente no site da empresa, https://grupogr.pandape.com.br, selecionando o campo Trabalhe Conosco. A companhia ainda disponibiliza informações sobre as vagas, como pré-requisitos e escopo de atuação, em sua página do LinkedIn, onde também é possível realizar a inscrição.

É importante notar que o Grupo GR não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. Isso significa que a candidatura é feita únicae e exclusivamente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.