Grupo Let anuncia NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

O Grupo Let, instituição voltada para o recrutamento e seleção de pessoas, abre oportunidades de emprego. Para fazer parte do quadro de funcionários da empresa, é necessário cumprir os requisitos de cada vaga. Confira as oportunidades disponíveis e veja como se candidatar.

Grupo Let divulga novas vagas disponíveis para candidatura

Uma empresa voltada para a prestação de serviço na área de Recursos Humanos, com o objetivo de captar bons profissionais e de melhorar o desempenho das empresas que contratam seus serviços, o Grupo Let atua na área de recrutamento e seleção.

Utiliza-se de alta tecnologia como ferramenta para divulgação de vagas e captação de candidatos de forma rápida e eficaz. A instituição oferta benefícios para seus colaboradores, como vale transporte e vale alimentação. Veja a seguir as vagas e cargos anunciadas pela empresa e confira como se inscrever.

As vagas são especificamente para atuação no Rio de Janeiro, confira:

Analista de Planejamento, Performance e Alocação – Cargo Temporário;

Analista de Contas a Pagar II;

Assessor de Comunicação – Cargo Temporário;

Motion Designer – Cargo Temporário;

Técnico de Captação de Som – Cargo Temporário;

Analista Contábil II – Cargo Temporário;

Analista de Tesouraria – Cargo Temporário;

Vendedor de Material de Construção;

Estoquista Material de Construção;

Analista Financeiro I – Cargo Temporário.

Como se candidatar

Para se candidatar e conseguir uma das colocações disponibilizadas pelo Grupo Let, é importante que os candidatos cumpram os requisitos descritos na vaga. Para saber mais detalhes e realizar sua inscrição basta acessar o link de participação.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Acompanhe todos os dias as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos.