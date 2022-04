Grupo Líder divulga vagas de emprego no Pará; confira os cargos

O Grupo Líder, uma empresa tradicional do estado do Pará, está divulgando novas vagas de emprego. O aglomerado de empresas está em busca de profissionais para serem lotados em vagas em seu estado natal, o Pará. Confira todas as informações sobre as vagas e requisitos a seguir.

Grupo Líder divulga vagas de emprego no Pará

O Grupo Líder, hoje, é um dos grupos mais bem sucedidos de nosso país. Contando com 13 empresas distintas que atuam nos ramos de supermercados, óticas, saúde e home center, a empresa trouxe grande representatividade, não só para o estado do Pará, mas para toda a região norte do Brasil.

Atuando desde a década de 70, o Grupo Líder traz qualidade, inovação e eficiência em seus mais diversos ramos de atuação.

Sobre as oportunidades de emprego oferecidas pelo Grupo Líder, requerem profissionais que possuam desde ensino fundamental incompleto, para ensino médio e formação técnica nas áreas de Logística e Refrigeração, todos eles para alocação no estado do Pará, no município de Marabá e na capital, Belém.

Veja as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Operador de Loja Farmácia (Belém);

Operador de Pescado (Peixeiro) (Belém/Marabá);

Ajudante de Depósito (Marabá);

Forneiro (Padaria) (Marabá);

Ajudante de Limpeza (Marabá);

Jovem Aprendiz (Marabá);

Técnico de Refrigeração Industrial (Marabá);

Auxiliar de Manutenção (Belém).

Veja também: OLX tem mais de 200 vagas de emprego home office

Como me candidatar?

Se você deseja concorrer a uma das vagas no Grupo Líder, verifique os requisitos exigidos e faça seu cadastro no link de participação.

Acompanhe demais informações sobre vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos e encontre uma oportunidade de sucesso.