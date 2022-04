Grupo Pardini divulga mais de 30 NOVOS empregos

O Grupo Pardini é uma das maiores companhias de Medicina Diagnóstica brasileira, contando com quatro áreas de vendas, tais como Unidades de Atendimento ao Paciente (PSC), Medicina Personalizada, Laboratório de Referência (Lab-to-Lab) e Toxicológica. A empresa abre novas vagas de emprego em diversas localidades do país. Confira as informações!

Grupo Pardini oferece novos cargos para ocupação

O Grupo Pardini está no mercado há mais de 60 anos, oferecendo serviços de maior qualidade para com seus clientes como as vacinas, soluções para o covid-19, Check up presencial, Tele Check up, Exames Ocupacionais, Exames Toxicológicos e Teleconsultas. O grupo disponibiliza mais de 30 vagas em variados setores, visando novos horizontes e crescimentos da empresa e dos profissionais. Veja, a seguir, algumas ocupações disponíveis:

Supervisor de Atendimentos – São Paulo;

Estagiário de Segurança do Trabalho – Vespasiano;

Estágio de Coleta – Belo Horizonte;

Estagiário de Técnico em Responsabilidade Ambiental – Vespasiano;

Analista em Administração de Pessoas Júnior – São Paulo;

Auxiliar de Administrativo Temporário – São Paulo;

Estagiário de Projetos TI – Vespasiano;

Técnico em Apoio Laboratorial – Vespasiano;

Estágio de Técnico de Enfermagem – Belo Horizonte;

Técnico em Laboratório – Vespasiano;

Analista em Educação Corporativa Sr – Belo Horizonte.

Como se inscrever

Os interessados em fazer parte do grupo, deverão acessar o site de cadastro e preencher os campos com seus dados, atentando-se aos campos obrigatórios. É importante ressaltar suas habilidades profissionais para um destaque maior.

A empresa busca profissionais com boa comunicação, liderança, comprometimento, proatividade, simpatia, dinamismo e responsabilidade com suas funções.

