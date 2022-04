Grupo Partage recruta profissionais em diversas cidades do Brasil

Com forte presença em todas as cinco regiões brasileiras, o Grupo Partage recruta profissionais em diversas cidades do país. Há chances para diferentes cargos, funções e nível de senioridade. As contratações fazem parte do processo de expansão da empresa, que está estruturando times em todo o território nacional.

Em São Paulo (SP), as chances são para as áreas comercial, engenharia, financeiro, faturamento, RH, marketing e TI. As vagas são destinadas para atuação na holding de administração de shoppings centers e, também, para a Shopbanx, empresa de meios de pagamento do grupo.

Em Poços de Caldas (MG), a empresa recruta profissionais interessados em trabalhar nas áreas de comercial, operações, financeiro e marketing, enquanto que em São Gonçalo (RJ) as oportunidades são destinadas a profissionais que desejam atuar na administração de shoppings nos setores de mídia, marketing e financeiro, em cargos de liderança e operacional.

Há, ainda, chances em Brasília (DF), Parauapebas (PA), Betim (MG), Mossoró (RN), Cuiabá (MT), Natal (RN), entre outras.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas do Grupo Partage devem acessar o site www.partageshopping.com.br/trabalhe-conosco para cadastrar o currículo. A empresa não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preechimento dos cargos.

