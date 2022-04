Grupo Said Rio recruta cuidadores de idosos

O Grupo Said Rio está recrutando cuidadores de idosos para o preenchimento de novas vagas de emprego. As contratações fazem parte do processo de expansão da empresa e visam atender a uma demanda crescente por profissionais da área nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Para concorrer às posições disponíveis é essencial ter curso com carga horária mínima de 160 horas, ensino fundamental completo, carta de referência e experiência mínima de um ano. Neste processo seletivo podem participar apenas pessoas do sexo feminino, com disponibilidade total de horário.

O Grupo Said é uma empresa de cuidadores de idosos domiciliar, com sede no Rio de Janeiro e atendimentos integral de 12 ou 24 horas.

Como se candidatar

Os interessados deverão enviar seus currículos pelo site https://www.saidrio.com/, onde também é possível obter informações sobre a companhia. É importante notar que a empresa não recebe currículos por e-mail e não agenda entrevistas por telefone ou pelo WhatsApp, sendo a única forma de candidatura o preenchimento do formulário eletrônico. É por meio dele que as profissionais farão o agendamento de sua entrevista e darão seguimento ao processo seletivo.

Não há uma data limite para candidatura, mas a quantidade de vagas disponíveis pode sofrer alterações sem aviso prévio conforme preenchimento e demanda da empresa empregadora.

