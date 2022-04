Grupo SITI abre mais de 40 vagas de emprego; confira os cargos

O Grupo SITI, uma empresa voltada para as diversas áreas de Recursos Humanos, abriu novas vagas de emprego. A empresa está em busca de profissionais para serem lotados em São Paulo, ou em modalidades como teletrabalho e home office. Para conhecer quais são as vagas, confira todas as informações a seguir.

Grupo SITI abre mais de 40 vagas de emprego

O Grupo SITI tem como objetivo principal trazer para as mais diversas empresas as melhores práticas nas áreas de Recursos Humanos, como qualificação profissional e treinamento. Graças a isso, o grupo adota técnicas mundialmente reconhecidas para assessoria, atendendo não só no país, mas por todo o continente americano e até mesmo o europeu.

Acerca das oportunidades de emprego oferecidas pelo Grupo SITI, são buscados profissionais que possuam ensino fundamental, ensino médio completo, formação técnica ou curso superior na área de Tecnologia de Informação. Além de vagas para funções presenciais, também estão disponíveis para modalidade Home Office e teletrabalho.

Seguem as oportunidades disponíveis para sua inscrição:

Profissional da Área de Limpeza (Santana da Parnaíba);

Recepcionista Meio Período para Espaço Esportivo (SP);

Expedição / Estoque (SP);

Desenvolvedor Full Stack PHP (Teletrabalho);

Programador C, C++ (Home Office);

Desenvolvedor Back End Oracle Forms e Report Sênior (Home Office);

Assistente de Departamento Pessoal (SP);

Desenvolvedor Java Home Office (Home Office);

Arquiteto de Sistemas Sênior (Home Office);

Consultor SAP Fm/Co (Home Office).

Como me candidatar?

Se deseja concorrer a uma das vagas no Grupo SITI, verifique os requisitos e faça seu cadastro no link de participação.

Acompanhe demais informações sobre vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos e encontre uma oportunidade de sucesso.