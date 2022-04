Grupo Soulan abre mais de 100 empregos em TODO O PAÍS

O Grupo Soulan, especialista em contratação de novos talentos, é uma referência neste segmento dentro do Brasil. A companhia abriu mais de 100 empregos para diversas empresas contratantes de seus serviços de recrutamento e seleção. Para garantir a participação no processo seletivo, os interessados devem atender todas as exigências dos cargos em questão. Acompanhe mais informações e as colocações disponíveis.

Grupo Soulan está recrutando novos profissionais no Brasil

O Grupo Soulan está entre as principais empresas do setor de contratação de novos talentos no país, e divulgou novas 100 vagas distribuídas em diversas empresas do território nacional. Para conferir todas as informações, continue acompanhando abaixo.

Veja as funções e localidades disponíveis para realizar seu cadastro:

Operadores de Logística – São Paulo;

Auxiliares de Expedição – São Paulo;

Operações Financeiras Assistentes – São Paulo;

Recepcionista – São José dos Campos;

Coordenadores de Implantação e Operação – São Paulo;

Gerente de segurança e Infraestrutura – Barueri;

Gerente de Projetos – Barueri;

Consultores de Vendas – São Paulo;

Consultores de Cobrança – São Paulo;

Analistas de Importação Pleno – São Paulo;

Desenvolvedores protheus – Santo André;

Desenvolvimento e Seleção Analistas – São Paulo;

Assistentes Financeiros – São Paulo;

Analista de Rescisão Recursos Humanos – São Paulo;

Analistas de Relacionamentos com Clientes – São Paulo;

Estagiário em setores da Engenharia – São Paulo.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções oferecidas pela recrutadora Grupo Soulan, os profissionais deverão consultar todas as mínimas exigências da função e área que pretendem ocupar. Todas as informações e a ficha cadastral podem ser encontradas através do site de inscrição.

