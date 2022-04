Grupo Soulan disponibiliza vagas para motorista de ônibus

O Grupo Soulan, consultoria especializada no desenvolvimento de projetos em recursos humanos, com foco na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano, anunciou a abertura de vagas para motoristas de ônibus. São mais de 300 postos de trabalho disponíveis para profissionais interessados em trabalhar em uma grande empresa portuguesa do ramo de transporte, constituída por um conjunto diversificado de empresas, que emprega cerca de 9 mil pessoas, dispondo de mais de 4.500 veículos rodoviários, ferro-metroviários e fluviais, de passageiros e de mercadorias.

Para concorrer às vagas, os interessados deverão ter ensino médio completo, experiência no cargo e, obviamente, possuir CNH categoria “D” e curso de transporte coletivo atualizado.

O contrato prevê remuneração atrativa, benefícios, como vale refeição, e assessoria para a emigração e para obtenção de visto de trabalho, uma vez que as vagas são para atuação em Portugal. Além disso, após seis meses no emprego, os profissionais poderão levar a família para residir no país. Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja sair do Brasil e morar fora, já com emprego garantido.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página do Grupo Soulan para conferir mais detalhes sobre a oportunidade e se inscrever. Clique aqui para se candidatar.

