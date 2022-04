Grupo Valure divulga vagas de emprego; veja cargos e regiões

Grupo Valure anuncia vagas de emprego para o recrutamento de colaboradores especializados em diferentes funções em várias cidades do Brasil. Acompanhe os cargos enquanto revisa todos os detalhes de como se inscrever!

Grupo Valure está recrutando novos profissionais

O Grupo Valure divulga novas vagas de emprego em todas as regiões do Brasil, para profissionais com habilidades especializadas em uma variedade de áreas. Além do salário, a empresa fornece vale refeição e seguro de saúde. Confira as oportunidades disponíveis e suas localizações:

Gerentes de Marketing – Rondonópolis;

Especialistas em Análises de Riscos Commodities – Primavera do Leste;

Coordenadores Contábeis – todo o Brasil;

Coordenadores Financeiros – todo o Brasil;

Coordenadores de Marketing – Mato Grosso;

Coordenadores de Recursos Humanos – Cuiabá;

Coordenadores de Projetos Sociais – Cuiabá;

Diretores Executivos – todo o Brasil;

Gerentes de Fazendas – todo o Brasil;

Analistas Tributários – Rondonópolis;

Executivos Comerciais – Cuiabá;

Coordenadores Contábeis e Fiscais – Mato Grosso;

Gerentes de Suprimentos – Uruçuí;

Gerentes de Produções Agrícolas – Uruçuí;

Coordenadores de Projetos Sociais – Cuiabá;

Gerentes de Vendas nos setores de Bebidas – Mato Grosso.

Além dos salários referentes ao mercado de trabalho, os selecionados contam com diversos benefícios, como remuneração variável, assistência médica, participação de lucros e resultados, vale refeição, auxílio combustível e vale transporte.

Como realizar a candidatura

Para se candidatar a uma das ocupações de contratação disponíveis no Grupo Valure, as partes interessadas devem acessar o link de participação, prestar atenção a todos os requisitos da empresa e anexar o currículo mais recente à seção “Candidate-se”.

