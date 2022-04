Grupoprestarh abre NOVOS empregos pelo país

O Grupoprestarh, especialista em Recursos Humanos, está com novas vagas de trabalho pelo país. A empresa está selecionando profissionais qualificados, e há também vaga exclusiva para PcD. Confira a lista completa de cargos e regiões!

Grupoprestarh está com novas vagas de emprego para o Brasil

O Grupoprestarh é referência nacional em soluções de RH, com atuação há mais de 29 anos no mercado. O Grupo oferece serviços personalizados e exclusivos para cada tipo de empresa, a fim de proporcionar a melhor experiência corporativa.

Assim, o Grupoprestarh abriu novas vagas para profissionais que desejam compartilhar dos mesmos valores da empresa. Alguns cargos exigem como pré-requisito o conhecimento em banco de dados, formação superior e CNH válida. Além disso, a empresa está oferecendo cargos com uma faixa salarial a combinar, porém há cargos com média de 2 a 3 mil reais.

Veja a lista de cargos para atuar no Grupoprestarh

Supervisor Manutenção Civil (Dionísio);

Analista Pleno em Projetos de Tecnologia da Informação;

Recepcionista – Vaga Exclusiva para PCD (Belo Horizonte);

Atendimento ao Cliente e Assistente Administrativo (Belo Horizonte);

Analista Pleno em Departamento Pessoal (Belo Horizonte);

Médico Clínico Pleno (Itatiaiuçu);

Técnico em Segurança do Trabalho (Itatiaiuçu);

Coordenador Patrimonial (Itatiaiuçu);

Gerente Pleno em Contas (Belo Horizonte).

Como se candidatar

Para concorrer a um cargo no Grupoprestarh, o interessado precisa previamente preencher os requisitos do cargo. Para conferir os requisitos, assim como outras informações relevantes e aplicar candidatura, basta acessar o site do participante.

