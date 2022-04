Guardas municipais empossados participam de curso de formação

Os 25 novos guardas civis municipais recém-empossados, oriundos do concurso de 2019 e 2008, realizam o curso de formação obrigatório para exercer a função. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), na San Martin.

O gerente de Desenvolvimento Humano da GCM, Rodrigo do Carmo, explicou que a matriz curricular, estabelecida pela Secretaria de Segurança Pública, vinculada ao Ministério da Justiça, diz que o agente necessita passar por uma capacitação mínima de 470 horas, para estar apto a exercer as atividades.

Segundo o gestor, além de formar os novos agentes para o exercício das atividades, o curso também orienta sobre as necessidades da população. “Durante a formação, os profissionais são capacitados como garantidores de direitos, assegurando ao cidadão a frequência aos espaços públicos com proteção”.

Iniciado no dia 4 de abril, a capacitação tem carga horária de 640 horas e duração média de quatro meses. No primeiro mês, são ministradas apenas aulas teóricas. A partir de maio, as disciplinas práticas são introduzidas no conteúdo programático. Nesse momento, os alunos aprendem sobre defesa pessoal, abordagem, procedimentos de viatura, imobilização policial, armamento e tiro, dentre outras matérias inerentes às atividades policiais.