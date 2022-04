Guardião dos Marruá: Velho do Rio atormenta Muda após assassinato de Maria em ‘Pantanal’

O Velho do Rio (Osmar Prado) irá agir como um guardião da família de Maria Marruá mais uma vez.

Após matar Lúcio (Erom Cordeiro), jagunço responsável por assassinar a mãe de Juma (Alanis Guillen), o personagem místico do Pantanal irá atormentar a vida da Muda/Rute (Bella Campos).

A entidade irá contar a Juma e a Muda sobre a morte de Lúcio, explicando o que pode ter acontecido com o capanga Rute. A descrição fará a personagem gelar, com medo que o seu destino seja o mesmo que o seu comparsa.

A morte de Lúcio acontece logo após o assassinato de Maria. O Velho fará uma visita ao capanga e em forma de sucuri dará um “abraço da morte” no jagunço.

Juma, sem saber que a Muda agiu contra ela, segue sendo amiga da personagem e acolhendo ela em sua casa.

Interferência do Velho do Rio na vida de Juma

O Velho do Rio tem grande influência na vida de Juma. O personagem místico, que salvou Maria Marruá da morte após a picada de uma cobra, cuidou dela no período em que Maria se recuperava. O Velho do Rio também foi o responsável por arrumar um encontro entre ela e Jove (Jesuíta Barbosa).