Guedes fala sobre sucessão no comando da Petrobras: ‘estou sem a luz’

Foto: Reprodução O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre a sucessão no comando da Petrobras nesta segunda-feira (4). Ao ser questionado sobre o assunto, ele disse que “está sem luz”.

De acordo com o g1, Guedes participou de um almoço do grupo Voto no Fairmont, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O ministro foi questionado por jornalistas que perguntaram se ele poderia “dar uma luz” sobre o que está acontecendo na Petrobras. Ao questionamento, Guedes respondeu: “estou sem luz”. Em seguida, entrou no carro e foi embora.

O economista Adriano Pires, que foi indicado para presidir o comando da estatal, desistiu do cargo. Segundo o blog de Andréia Sadi, Pires informou ao governo sobre a decisão neta segunda, após Rodolfo Landim desistir de assumir a presidência do conselho de administração.

O nome de Adriano Pires foi uma escolha do centrão, que queria uma presidência com melhor comunicação no ano eleitoral, principalmente para explicar à população os reajustes no preço dos combustíveis.

Após a desistência de Pires, Landim avisou ao Planalto que não queria ser submetido a desgastes e ataques no comando da Petrobras por sua indicação, apontada por setores da Petrobras como um conflito de interesses.

A desistência do economista à presidência da estatal pegou setores do governo de surpresa. Até hoje cedo, defensores do nome revelaram ao blog da jornalista que a indicação dele estava mantida e que não havia plano B para a vaga.