Guerra de Independência dos Estados Unidos: confira!

Guerra de Independência dos Estados Unidos: um resumo

O termo “guerra de independência dos Estados Unidos” aconteceu para que o processo de emancipação dos EUA pudesse ser concluído.

O assunto pode ser abordado por questões de história geral dentro das mais variadas provas do país, como os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa forma, para que você possa se preparar da forma correta, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a guerra de independência dos Estados Unidos. Vamos conferir!

Guerra de Independência dos Estados Unidos: antecedentes

Com o fim da Guerra dos Sete Anos, embate que aconteceu entre os anos de 1756 e 1763, o parlamento da Inglaterra aumentou as taxas que as 13 colônias, ou seja, que o atual Estados Unidos, deveriam pagar, com o objetivo de custear o conflito.

Os impostos que estavam dentro da Lei do Açúcar (Sugar Act) e da Lei do Selo (Stamp Act), taxas sobre dois produtos essenciais da economia da época, foram criados pelos ingleses para pagar os custos do envio de dez mil soldados para o território americano.

Porém, os pesados impostos sobre a produtos fizeram com que os colonos, que já estavam insatisfeitos com a Inglaterra, se revoltassem, iniciando protestos que pediam o fim dos impostos.

Guerra de independência dos Estados Unidos: características

A declaração da Independência dos Estados Unidos ocorreu no dia 4 de julho de 1776 e a partir desse momento os americanos não estavam mais sob os comandos dos ingleses.

A Constituição do novo país foi promulgada em 1787 e nela ficou decretado a unificação dos territórios sob uma mesma república presidencialista independente.

Porém, como mencionado, em 1764 foi criada a Lei do Açúcar, responsável por colocar grandes taxas alfandegárias para sobre o produto. Um ano depois, em 1765, a Lei do Selo foi criada com o objetivo de arrecadar ainda mais impostos para a Inglaterra.

Os colonos americanos se revoltaram contra tantos impostos e passaram a protestar sobre as taxas e da falta de representantes do povo do Parlamento.

A ação foi ignorada pelos ingleses. Ainda, no ano de 1770 aconteceu o denominado “Massacre de Boston”, conflito envolvendo soldados ingleses e colonos americano. O evento desencadeou uma série de propagandas contra os ingleses e incentivou a luta pela separação da Inglaterra.

Depois disso, outros protestos ocorreram e novos impostos foram criados pelos ingleses. Os colonos não aceitaram as leis e se organizaram para resolver a situação por meio de reuniões com os ingleses.

Essas reuniões aconteceram no chamado “Primeiro Congresso Continental da Filadélfia”, realizado em setembro de 1774, e no “Segundo Congresso Continental da Filadélfia”. No último, os americanos decidiram declarar guerra contra a Inglaterra, uma vez que todas as tentativas de negociação falharam.

Mesmo a Declaração de Independência que garantiu o fim do domínio da Inglaterra sobre os Estados Unidos, os ingleses não aceitaram a decisão e iniciaram uma batalha com milhares de soldados para recuperar o território. O conflito terminaria somente em 1783, quando a independência americana seria consolidada.

Devemos ter em mente que a Inglaterra foi derrotada no conflito e, com isso, reconheceu, no ano de 1783, a independência dos Estados Unidos.