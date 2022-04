Guerra Fria: contexto histórico – Notícias Concursos

Guerra Fria: resumo sobre o contexto histórico da época

O termo “Guerra Fria” é usado para definir um dos conflitos mais importantes do período pós-Segunda Guerra Mundial.

O contexto história em que o evento aconteceu é abordado por uma grande quantidade de provas de todo o Brasil, com um destaque para o ENEM.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o contexto da Guerra Fria. Vamos conferir!

Contexto da Guerra Fria: introdução

A Guerra Fria foi um conflito caracterizado pela disputa indireta entre duas grandes potências: os Estados Unidos e a União Soviética. Ainda, do lado americano estavam os países capitalistas e, do outro, as nações que se identificavam com o socialismo.

Para entender o conflito de forma correta, é necessário entender também o contexto histórico da época. Vamos conferir, a seguir, mais informações sobre o contexto histórico da Guerra Fria.

Guerra Fria: Doutrina Truman

No ano de 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, Henry Truman, o presidente dos EUA, realizou um importante discurso dentro do Congresso dos Estados Unidos. Nele, Truman afirmou que o governo americano considerava a possibilidade de intervir em países que não adotavam um regime político democrático. Foi o início da chamada “Doutrina Truman”, política que tinha como objetivo impedir o avanço da URSS.

Guerra Fria: economia

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas nações ficaram destruídas economicamente. Dessa maneira, um grande projeto de reconstrução foi iniciado e, dentro deles, duas nações se destacaram: Estados Unidos e URSS, que lideravam a Guerra Fria.

Nesse contexto, os soviéticos tentavam atrair os países europeus economicamente e, dessa maneira, fazer com que eles adotassem o socialismo.

Os Estados Unidos faziam, ao mesmo tempo, a mesma coisa, utilizando o Plano Marshall para investir em países da Europa que seguissem o sistema capitalista.

Guerra Fria: Queda do Muro de Berlim

O fim da Guerra Fria foi marcado por um evento extremamente importante: a Queda do Muro de Berlim, que ocorreu no ano de 1989. O Muro dividia a Alemanha em duas áreas de influência, uma socialista e a outra capitalista, e era um símbolo da Guerra Fria.