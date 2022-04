Guia para transferir dinheiro do PayPal para o aplicativo Cash (2022)

Você está procurando o melhor maneira de transferir dinheiro do PayPal para o Cash App? Se sim, continue lendo, pois discutiremos o mesmo neste guia. O PayPal é uma plataforma de pagamento popular que permite transferências internacionais de valores desde 1998. Se você está fora da cidade ou deseja receber o pagamento pelo seu trabalho freelancer, o PayPal é uma das melhores plataformas. Assim, várias outras plataformas permitem transferências de dinheiro, como o Cash App.

Como vimos, muitas pessoas estão perguntando como podemos transferir dinheiro do PayPal para o Cash App. Bem, não há uma maneira direta pela qual você possa transferir dinheiro. Mas existe uma maneira de transferir dinheiro do PayPal para sua conta bancária e, em seguida, adicionar sua conta bancária ao Cash App. Sim, pode ser demorado, mas esse processo funcionará com certeza.

Transferir dinheiro do PayPal para o aplicativo Cash

No entanto, não há uma maneira direta de conectar diretamente o PayPal ao Cash App. Mas pode ser conectado com um cartão Cash App. Então, deixe-nos saber algumas das melhores maneiras de transferir dinheiro do PayPal para o Cash App.

Transferir dinheiro do PayPal para conta bancária

Para transferir dinheiro do PayPal para o Cash App, é necessário transferi-lo para uma conta bancária. Deixe-nos saber como fazê-lo.

Primeiro, você precisa entre na sua conta do PayPal adicionando todas as informações.

Em seguida, clique no Transferir dinheiro opção, que está disponível no lado esquerdo da tela.

opção, que está disponível no lado esquerdo da tela. Agora você deve inserir o valor conforme sua conveniência.

Você tem que verificar todas as informações antes de tomar qualquer decisão. Uma vez marcado, toque na opção TransferTransfer Now.

Agora toque na seção Carteira e clique em Feito.

É isso; desta forma, você pode transferir dinheiro para sua conta bancária. Agora, deixe-nos saber como adicionar dinheiro ao Cash App da sua conta bancária.

A princípio, você precisa lançar o aplicativo Cash no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Então dirija-se ao seção de saldo da conta que está disponível no canto inferior esquerdo da tela.

que está disponível no canto inferior esquerdo da tela. Agora você deve clicar no botão Adicionar opção de dinheiro e insira o valor que deseja adicionar.

e insira o valor que deseja adicionar. Em seguida, toque na opção Adicionar para adicionar o valor ao seu aplicativo Cash.

Agora entre no PIN para confirmar a transferência bancária.

Então, essas foram as etapas para adicionar dinheiro ao Cash App da sua conta bancária. Após a solicitação da Transferência, o valor será creditado no seu perfil do Cash App. Portanto, esta é a maneira de transferir dinheiro do PayPal para o Cash App.

Transfira dinheiro conectando o PayPal com o Cash App Card

Para conectar o Cash App Card com o PayPal, você deve ter o roteamento e o número da conta. Essas informações estão disponíveis no Cash App Card, principalmente para usuários verificados. Então, deixe-nos saber como obter esses detalhes.

Em primeiro lugar, se você não tem um Cartão de aplicativo de dinheiro você pode encomendá-lo tocando na guia Cash Card na página inicial do Cash App.

você pode encomendá-lo tocando na guia Cash Card na página inicial do Cash App. Agora toque na opção Obter cartão de dinheiro e, em seguida, pressione Continuar .

. Depois de obter o seu Cartão Cash, pressione o botão Aba Meu Dinheiro no aplicativo e pressione o botão Opção em dinheiro.

no aplicativo e pressione o botão Agora role para baixo e toque em Depósito direto e, em seguida, toque em obter o número da conta.

Em seguida, ative os detalhes da conta pop-up para mostrar na tela.

Você receberá o número de roteamento e o número da conta na frente da tela.

Basta copiar essas duas coisas para a área de transferência.

Você pode obter facilmente o número de roteamento e o número da conta seguindo as etapas acima. Agora, deixe-nos saber como conectar o Cash App Card à sua conta do PayPal.

Primeiro, abra o PayPal no seu dispositivo e vá para o ‘ Dinheiro ‘ opção.

‘ opção. Em seguida, toque no link para uma nova opção de cartão.

Na lista, toque na opção Visa.

Agora insira todos os detalhes do seu Cash App Card corretamente para vincular este cartão à sua conta do PayPal.

Você tem que confirmar seu cartão tocando no Opção de confirmação do cartão .

. Em seguida, toque em obter o código e, em seguida, toque em Concluído.

Agora você precisa inserir seu código do PayPal de quatro dígitos e confirmá-lo.

Dessa forma, você pode conectar um cartão do Cash App a uma conta do PayPal. Agora você pode transferir dinheiro de Aplicativo PayPal para dinheiro por este método.

Conclusão

Portanto, essas foram as melhores maneiras de transferir dinheiro do PayPal para o Cash App. Não há uma maneira direta de fazer isso, então transfira o dinheiro do PayPal para sua conta bancária e adicione-o ao Cash App. Portanto, esperamos que este artigo continue sendo útil para você; para quaisquer perguntas ou dúvidas, você pode entrar em contato conosco através da seção de comentários.

