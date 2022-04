Gustavo e Natália voltam a tretar no ‘BBB 22’: ‘Na sua casa pode, aqui não’

Foto: Reprodução | Globoplay

Natália Deodato e Gustavo voltaram a bater boca na tarde desta terça-feira (05). os dois se estranharam quando a manicure comentou que o seu único momento de paz é durante o banho.

“Você enfiou uma banana numa lata de leite em pó”. disparou ele. “E você precisava falar de banana no ao vivo?”, questionou ela. “Você quer que eu fale o que eu queria falar então?”, indagou ele. “Ah me poupe Natália! Não consegue admitir o seu erro mulher!”, finalizou ele. Assista abaixo:

Enquanto os dois batiam boca, as demais integrantes do grupo das “Comadres” seguiram fazendo registros com o celular disponibilizado pela produção do reality da TV Globo.

