Gustavo revela mágoa com Eliezer: ‘nunca vou perdoar’

Gustavo revelou guardar mágoas com relação a Eliezer no BBB 22. Durante uma conversa com Scooby e o bacharel em direito, nesta quinta-feira (14) o affair de Natália comemorou o fato de ter sido o único integrante do quarto Lollipop que restou na casa. Porém, o ex-vidraceiro tratou logo de acabar com a alegria do brother.

“Temos que testar um terceiro [paredão] Nunca foram devagar comigo, não vou ser devagar com ninguém”, começou Gustavo.

Eliezer comentou que só votou no bacharel em direito uma vez, mas ele revelou que guarda mágoas do designer por causa do paredão que encarou com Lais quando a affair dele foi eliminada.

“Seu quarto [lollipop] me queria morto, estou descontando… Todo o meu amor foi canalizado para uma pessoa e toda a minha raiva foi para outra pessoa. E você tirou meu amor da casa, nunca vou te perdoar”, afirmou o brother.

