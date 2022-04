Gusttavo Lima se machucou ao levar uma cabeçada de um criança em Barretos, interior de São Paulo, antes de um show do cantor na última quinta-feira (31).

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a mãe erguendo a criança que acaba batendo a cabeça no queixo do sertanejo. Após o incidente, Gusttavo entra na van e deixa o local.