Habilite a porta RDP para permitir acesso à área de trabalho remota ao sistema [2022]

A Microsoft desenvolveu o RDP ou Remote Desktop Portal para conectar seu sistema Windows remotamente usando uma GUI. O cliente de área de trabalho remota pode ser usado para acessar remotamente todo o ambiente de área de trabalho do Windows. A porta padrão para RDP é 3389, e você terá que abrir a porta através do Firewall do Windows para acessar o RDP. Você terá que encaminhar a porta RDP através do roteador principal da Internet para acessá-la. Se você deseja abrir a porta RDP no seu PC, este artigo o ajudará.

Como abrir a porta RDP para permitir o acesso à área de trabalho remota

Neste artigo, discutiremos como você pode abrir a porta RDP para permitir o acesso à área de trabalho remota ao seu sistema.

Permitindo porta RDP através do firewall do Windows

Você pode permitir a porta RDP através do Firewall do Windows. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Menu Iniciar no seu PC pressionando o botão janelas chave.

No Menu Iniciar procurar por Segurança do Windows e bater Entrar para abri-lo.

Na barra lateral esquerda do Segurança do Windows Clique no Firewall e proteção de rede. Agora no lado direito, clique em Permitir um aplicativo por meio do firewall. Você encontrará esta opção na parte inferior da sua página.

Na tela seguinte, clique em a Mudar configurações botão.

Aqui, procure Área de trabalho remota . Se você não encontrar o Área de trabalho remota opção e clique em Permitir outro aplicativo e vá para o seguinte endereço- C:\Windows\System32\mstsc.exe

Em seguida, marque a caixa de seleção para Privado se você deseja permitir a Área de Trabalho Remota para a rede local. Se você quiser que ele esteja em uma rede pública, marque a caixa de seleção Pública e Clique em OK.

Permitindo porta RDP através do roteador

Se você quiser usar a Área de Trabalho Remota na Internet, primeiro terá que permitir a porta RDP do Firewall do Windows e, em seguida, permitir a porta RDP através do roteador principal. Você pode permitir a porta RDP através do Firewall do Windows seguindo as etapas fornecidas acima. Para habilitar a porta RDP através do roteador, siga as etapas abaixo-

Conecte-se ao seu roteador e abra o navegador.

No seu navegador, vá para a página de configuração do roteador. Para fazer isso, digite 192.168.0.1 ou 192.16.1.1 na barra de endereços.

Você terá que fazer login na página de configuração.

Aqui, dirija-se ao Regras de trânsito e clique em Adicione uma nova regra.

Agora defina seu Regra como Genérico e depois deixe o Agir sobre como Permitir. Clique no Próximo botão para continuar em frente.

Agora Agora , mantenha qualquer fonte que você queira conectar a esta porta na Fonte.

Você terá que adicionar um firewall ao destino. Bem, não é necessário, então você pode deixar como está.

Agora sob o Serviços, introduzir o porta como 3389.

Depois de fazer isso, marque a caixa de seleção dizendo Ativar NAT de destino debaixo de NAT de destino seção.

Em seguida, você terá que especificar o endereço IP do sistema e a porta.

Alterando a porta padrão do RDP usando o Editor do Registro

Ao abrir o RDP na Internet, manter a porta RDP como padrão não é seguro, ou seja, 3389. Portanto, é aconselhável alterar a porta padrão de 3389 para algo acima de 10000. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Menu Iniciar e procure Editor do Registro.

No Editor do Registro, siga para o seguinte caminho- HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\

Aqui no lado direito, clique duas vezes em Número da porta para editá-lo.

Mudar o Base para Decimal e, em seguida, altere o número da porta entre 1001 e 254535. É recomendável mantê-lo acima de 10000.

Clique em OK e depois feche o Editor do Registro.

Palavras finais

É assim que você pode abrir a porta RDP para permitir o acesso à área de trabalho remota ao seu sistema. Seguindo as etapas acima, você poderá habilitar a porta RDP e alterar o valor padrão da porta.

GUIAS RELACIONADOS: