Heach RH disponibiliza vagas com salários de até R$ 10 mil

A semana é mais curta, mas as oportunidades não param! Prova disso é que a Heach Recursos Humanos disponibiliza vagas de emprego com salários de até R$ 10 mil. A empresa especializada em recrutamento e seleção conta, atualmente, com mais de 250 postos de trabalho abertos para pessoas com ou sem experiência em diversas regiões do país.

Grande parte das oportunidades são para o estado do Espírito Santo, mas há, também, chances para Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Mato Grosso do Sul,Bahia e Santa Catarina. Além disso, a consultoria disponibiliza vagas para atuação na modalidade home office, que podem ser ocupadas por profissionais de qualquer lugar do Brasil.

Neste caso, aliás, as chances são para analista desenvolvedor Full Stack, cujo salário é de R$ 5.500, além de plano de saúde e vale alimentação ou refeição. Os profissionais contratados serão responsáveis por realizar auditorias para assegurar que os padrões operacionais e procedimentos de segurança estejam sendo seguidos, elaborar estudos sobre a criação e/ou alteração de metodologias e procedimentos necessários ao desenvolvimento de sistemas. Outros detalhes sobre a vaga podem ser obtidos diretamente no site da empresa.

Além das posições efetivas, a Heach RH conta com oportunidades para estudantes do ensino superior que estejam matriculados em cursos de diversas áreas. As chances oferecem bolsa auxílio compatível com o mercado e benefícios.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Heach Recursos Humanos deverão acessar o site https://heach.abler.com.br para conferir a lista completa de postos disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

O currículo deve ser enviado diretamente para o e-mail disponível no site, com o número do código da posição desejada.