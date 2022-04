Hemoba intensifica campanha para o feriado de Páscoa; veja funcionamento

Foto: Divulgação

A Fundação Hemoba vai intensificar o atendimento para doação de sangue no período da Semana Santa, comemorado entre esta sexta (15) e o domingo (17).

Além dos pontos fixos, a fundação estará presente com o Hemóvel na Base Naval de Aratu da Marinha do Brasil, na subúrbio de Salvador, nesta quarta (13) e quinta-feira (14), a partir das 8 horas, para a coleta de sangue.

A ação é uma parceria da Hemoba com o comando da Base para divulgar a importância da doação de sangue e cadastro de medula óssea entre os militares da Marinha.

Horário de atendimento

Na Semana Santa, em Salvador, a sede da hemoba, na avenida Vasco da Gama, funcionará de 7h às 18h30, nos dias 13 e 14, e de 7h30 às 12h30, no dia 16; as unidades de coleta nos hospitais Ana Nery e do Subúrbio atenderão nos dias 13 e 14, de 7h30 às 16h30; a coleta itinerante no Salvador Shopping estará aberta de 9 às 18h, nos dias 13, 14 e 16/04, e a do Salvador Norte, das 9 às 18h, no dia 16; a unidade nas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) estará fechada todos os dias durante o feriado.

Na Sexta-feira da Paixão, dia 15, as unidades da Hemoba não funcionarão. No interior do estado, atenderão em horário especial disponível no site da instituição.



Critérios para doação

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, estar bem descansado e alimentado, ter evitando alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Prazo das vacinas

Pessoas que tomaram a vacina da gripe ou o imunizante Coronavac, devem aguardar 48h para realizar a doação. As demais vacinas contra a Covid-19, como Astrazeneca, Pfizer e Jassen, impedem a doação de sangue por 07 dias.

