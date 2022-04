Hiperinflação; entenda o medo de Guedes

Quinta-feira (07/04) o ministro da economia, Paulo Guedes se pronunciou sobre a questão dos reajustes salariais. De acordo com o ministro, se acontecer um reajuste geral dos salários a economia pode ser “destruída” trazendo uma hiperinflação.

Para o ministro, o aumento faria reviver a lógica da indexação do período de hiperinflação ocorrida nos anos 80 no país e que se estendeu até o início dos anos 90.

Na análise de Guedes, um reajuste distribuído a todas as categorias seria criar um custo que os futuros cidadãos terão que pagar, ou seja, os nossos filhos e netos. Outra consequência seria a destruição da economia já que levar a frente o reajuste é trazer novamente a lógica da realimentação inflacionária, a indexação estaria de volta.

Mas o que é a hiperinflação. Entenda a seguir:

Entendendo a Hiperinflação.

Antes de entender o que é hiperinflação é importante ter, ao menos uma visão básica sobre a inflação.

Inflação é o aumento generalizado ou contínuo do preço de uma série de bens de consumo ou serviços que as pessoas necessitam.

Quando a inflação é tão alta que ultrapassa os níveis considerados adequados, então estamos falando de hiperinflação.

Mas quando os níveis são considerados inadequados, ou seja, quando temos hiperinflação?

Considera-se hiperinflação quando o índice inflacionário permanece acima dos 50% mensais.

Por exemplo, no final de 2021, o IPCA (Indice de Preços ao Consumidor Amplo), que é o indicador oficial da inflação no Brasil, fechou o ano com uma alta de 10,06%, um número alto, mas ainda abaixo da hiperinflação. O teto da meta da inflaração era de 5,25%, enquanto o centro deveria sr de 3,75%. Ou seja, em 2021, a inflação ultrapssou a média e superou o teto, contudo, ainda não tivemos hiperinflação.

O fenômeno atinge principalmente as economias que possuem sérios problemas estruturais. Esses problemas causam uma alta dos preços muito elevada dos bens de consumo. A consequência é que o poder de compra da moeda local fica muito reduzido.

Na economia onde há hiperinflação, os preços vão aumentando de forma tão rápida que o dinheiro ganho pelo cidadão logo se evapora. É a chamada indexação da qual Guedes falou.

A indexação é um sistema de aumento de preço em função de bens e serviços com valores elevados. A ideia é que os peços acompanhem a alta e não fiquem defasados e o poder da moeda não caia.

Em termos práticos, o que existe é um temor do mercado de que o dinheiro perca o seu valor. Assim, os produtores aumentarão os preços para garantir seus ganhos em uma economia com problemas.